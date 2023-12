Ecco perché la Coppa Italia "è fatta con i piedi" (cit.). E' appena stato detto ed in effetti parlano le formazioni, in alcuni casi più che parlano urlano. Oggi vedremo in Inter-Bologna, partitona se fosse di campionato, partitina sulla carta di Coppa Italia (ottavo di finale), con Simone Inzaghi e Thiago Motta che dovranno prendere l'anticefalea per capire chi schierare dall'inizio. Per esempio, voi siete certi di vedere dal 1' Lautaro e Thuram? Io nemmeno un pochino, con tutto che Sanchez è fuori gioco. Siete certi di vedere quel Demonio che dipinge con i piedi che si chiama Zirkzee dall'inizio? Io no. Ne sapremo di più solo alla stretta di mano a centrocampo. Per il momento, vista la quota, io metto spiccioli sul pareggio. E se vi andrete a riguardare Inter-Pordenone, Inter-Empoli e Inter-Parma saprete il perché.



Stessa storia nella Carabao Cup tra Liverpool e West Ham (quarto di finale). Quando si tratta di squadre che si stanno giocando portafogli pieni di trofei non è proprio il caso di andare su quotarelle. Prendete un ambo di X e poi mi direte! Certo, un ambo di monetine, non soldoni. Ricordatevi che queste quattro vanno come aeroplani, non di meno.



Inter-Bologna X (quota 4,50)



Liverpool-West Ham X (5,00)



Ambo da 22,5 volte la posta.