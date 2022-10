Impressionante. E andiamo avanti.Stasera tocca all'Inter di Simone Inzaghi, Lautaro e Barella. Che dopo aver fatto "m'ama non m'ama" con i petali del Barcellona è quasi arrivata a qualificarsi in quelle due superpartite. Asllani però non è andato a rete all'ultimo minuto al Camp Nou e allora bisogna lisciare la criniera al Viktoria Plzen. Che, paragonato a Bayern e Barcellona, sembra la Sora Cesira che va al mercato. Onestamente l'Inter è ben altro. E devo dire che la quota del parziale/finale non è "accia" per niente. Rivedendo per qualche minuto anche Lukaku, magari...Ajax-Luverpool fa parte del girone del mirabolante Napoli di Spallettone. Venuto a prendersi i tre punti anche a casa-Mourinho. Tutto considerato sembra la classica partita con "girandola di gol" e niente più. Anche se Klopp non può mettere un altro passo in una pozzanghera: Ajax e Rangers si sono mostrate troppo più deboli.Brugge-Porto? Facciamo gol e non se ne parli più. Perchè proprio non si può leggere che fino a qui i padroni di casa non abbiano subito una rete che fosse una, con Mignolet a saltare e parare volando da un palo all'altro. I portoghesi inoltre sono imbufaliti per il big-match per il titolo perso in casa restando presto in dieci contro undici contro il Benfica. E arrivano nella splendida città belga a "miracol mostrare": perchè sono una squadra vera, hanno vinto le ultime due e non ci sarebbe nulla di strano se calassero il tris.La "superstranezza" che vi propongo arriva da Madrid dove si giocherà Atletico-Bayer Leverkusen. Ho letto una quota che mi ha colpito e voglio provarci. E' l'over 3,5. Anche se tutti sappiamo che Simeone non è allenatore da goleade (l'ultimo over 3,5 è stato col Celta Vigo nella Liga, dieci partite fa, quindi questa sappiatelo è da coraggiosissimi!). I giovani tedeschini/tedesconi di Xabi Alonso (all'andata fu 2-0 per loro) in teoria si ritrovano tutte le possibilità per qualificarsi. Se non per gli ottavi di Champions almeno per l'Europa League. E volete che non segnino in quello che è un "dentro o fuori"?