Quattro delle nostre. E in mezzo c'è l'Inter. Poi il Manchester United che deve riprendersi i due punti stracatafottuti dalla finestra l'altra sera. Infine la penultima di Liga, dove potrebbe arrivare il titolo per le merengues di Zidane (non è mai cosa da poco).Via con la milanese a Ferrara. Non sarà una ripetizione di quel che successe al Milan qualche giorno fa, lì la Spal non aveva ancora sbaraccato. E poi l'Inter, Lukaku o non Lukaku, ha fatto vedere mentre era sotto col Toro che la voglia e la fame di prendersi almeno questo secondo posto gli mettono ancora il pepe. A dicembre finì 2-1 per l'Inter ma era tutta un'altra sfida. E qualsiasi sia lo svolgimento dell'incontro, i nerazzurri non si fermeranno.A proposito di Toro, dopo la brutta figura del Meazza c'è una partita da non potersi sbagliare assolutamente. Arriva il Genoa che sta lottando punto su punto per restare nella serie d'elezione. Ovvio che una vittoria granata sarebbe la panacea di tutti i mali per il Gallo Verdi e company ma l'avversario sarà caricato a pallettoni. Se non è spareggio ci manca un centimetro. All'andata vinse il Toro con l'incursione di Bremer. Qui non vedo una partita difensiva del Grifone, proverà anche a vincerla, i gol dovrebbero arrivare.Il Manchester United sarebbe molto più avanti grazie ai due punti che ha infiocchettato al Southampton l'altra sera, regalandogli prima il vantaggio e poi il pareggio. Anche se si va a Selhurst Park, tempio del Crystal Palace. Che però ha praticamente finito la stagione, si lima le unghie in mezzo al campo e non deve strappare a morsi punti da Champions League. A Old Trafford vinse il Crystal, fu un match pazzesco con due gol negli ultimi minuti e un rigore sbagliato da Rashford. Era agosto dello scorso anno, la pandemia non esisteva se non nelle menti degli "eletti". In casa "rossa" nessuno ha dimenticato quella sconfitta.Traslochiamo nella Liga che sta per mettere su i titoli di coda. Due giornate alla fine ma tanto potrebbe essere cucinato già in questa. Il Real Madrid riceve il Villarreal con i suoi bravi 4 punti di vantaggio sul Barcellona, che gioca in casa ospitando l'Osasuna. Sono però altre due quelle che inquadro nella bolla. La Real Sociedad attende un Siviglia che ha già passato l'aspirapolvere conquistandosi un posto nella futura Champions e ora deve fare allenamento in vista del match-spareggio di Europa League contro la Roma, la cattiveria dei baschi - che devono ancora mettere i piedi nell'Europa - credo che sia da tenere presente. Vista la quota. Chiusura con Getafe-Atletico Madrid, due squadre che fanno della difesa il loro credo. Il giocarsela titic-titoc può andare bene a entrambe, chi vuole proceda col pareggio ma l'under 2,5 sembra il bicchierino della staffa. Prima di andare a dormire.