Bani o non Bani, rigore o non rigore, corto muso oppure no, oggi l'Inter ha un'occasione di pietra per allungare il distacco sulla Juventus. Che, Allegri o no, pensa di sicuro a rientrare nell'Europa vera ma non solo. E mi sembra anche giusto, normale. Torniamo al Biscione e alla sua notturna dell'Olimpico contro la Lazio. Questa volta non ci sono striscioni da "Oh noooooo" da esporre, i biancocelesti di Sarri se la giocheranno al 101%, potete giurarci. Ma questa Lazio e questa Inter certamente al momento non si equivalgono. E questo 2 regalerebbe un Natale di fuoco a Marotta, Ausilio e tutti gli altri che vi vengono in mente.



Altra metà di Milano con il Diavolo. Che avrà sì perso per la strada la Champions ma ha trovato il modo di cercare la pallina giusta nell'urna dell'Europa League. Quindi non c'è soltanto da strapparsi le vesti. Oggi c'è da battere il Monza, ospite al Meazza. Sull'ala del successo di Newcastle (che un giorno potrebbe regalarci il posto per una nostra quinta squadra in Champions!) Pioli deve stringere la mano a Palladino e prendersi la vittoria. Anche con un autogol o qualsivoglia altro. E con tutti quelli che non ci saranno, fa lo stesso.



Bologna-Roma sa di Mare della Tranquillità. Gliene mancheranno troppi e importanti a Mourinho: questa è partita importante da girarsi tra le mani anche per Thiago Motta, che del portoghese è sempre stato amico. Se non succede granchè di strano finisce in pareggio. Di fronte alla famiglia Mihajlovic, un perno di questa giornata. Tra gli applausi infiniti dei tanti colori delle anime sugli spalti.



E Liverpool-Manchester United? Potrebbe finire anche tanti a troppo pochi. Gli ospiti non sanno chi schierare e Klopp ha una banda di masnadieri molto ma molto più forte. Che quest'anno vuole vincere tutto ciò che troverà sulla strada.



Lazio-Inter 2 (quota 1,75)

Milan-Monza 1 (1,60)

Bologna-Roma X (3,00)

Liverpool-Manchester United 1/handicap (1,77)



Quaterna da 14,8 volte la posta