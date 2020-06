Si continua con ie qui cominciano ad uscire calibri importanti. Per esempio l', che, una volta scoperto che adesso avrà 4 gare su 5 in casa e una volta vista una Juventus gnegnè, prova a chiamare banco. E fa bene. Per esempio l'che prima di pensare alla Champions da giocarsi in Germania vorrebbe pensare alla Champions che giocherebbe a casa sua, quella del prossimo torneo.. Anche Sir Claudio ha i suoi grilli per la testa perchè la retrocessione è a un passo e bisognerà inventare cose nuove per non finire in quel buco. Ma l'Inter che si è già vista, in Coppa Italia a Napoli, non è stata disdicevole anzi: se avesse vinto se la sarebbe guadagnata tutta.. All'andata a Marassi, l'Inter vinse 3-1 chiudendo la pratica in 22 minuti.. Perché il Sassuolo che avevamo lasciato era una squadra che faceva i buchi sul campo. E l'Atalanta deve sì confermare il suo predominio nei confronti della Roma (in chiave zona Champions League) ma ha nella testa quella coda di stagione europea che non aveva mai nemmeno sognato. Credo che gli emiliani di De Zerbi (uno che prima o poi a Bergamo si fermerà... ) possano mettere paura a Gasperini.All'andata fu un 4-1 disarmante per la Dea che sparecchiò in breve. Ma il Sassuolo che ha chiuso vincendo 3-0 col Brescia prima del lockdown può rivelarsi la vipera che ti morde e non la vedi più.Si completa "a tutto Mister" con il match di alta classifica che è in programma nella Liga,. Entrambe affamate e avvelenate per motivi diversi: i baschi perchè reduci da un orrendo derby perso in casa Alaves, le merengues perché. I blaugrana sono rimasti 3 punti avanti, bisogna agganciarli adesso e mettergli la paura che sale alla lepre.All'andata fini' 3-1 per il Madrid anche se poi ci fu la buccia di banana in Coppa del Re, il 4-3 per i baschi nientepopodimenoche al Bernabeu. Quando gli spettatori (oltre 64mila) c'erano ancora. E non erano bandierine impazzite virtuali che ti fanno venire il mal di testa.Inter-Sampdoria 1 primo tempo (quota 1,86)Atalanta-Sassuolo gol/over 2,5 (1,93)Real Sociedad-Real Madrid 2 primo tempo (2,30)