. Perchè dire che Inter e Roma siano favorite nei match contro Juventus e Lazio non può certo significare che queste ultime non possano vincere. Anzi. La Signora forse arriva dalla migliore partita giocata in questo orribile spezzone d'annata, quella persa contro il PSG, e sulla convinzione sprigionata contro Mbappè e Messi vuole andare a dare il massimo del fastidio possibile all'Inter di Simone Inzaghi. La quale, peraltro, ha giocato una buona partita a Monaco di Baviera, pur perdendola (è questo il motivo per cui si presenta a Torino da favorita?). La Lazio invece è reduce da Salernitana e Feyenoord, il massimo delle sconfitte agganciate una all'altra. Senza Immobile, d'accordo. Ma Sarri non può accettare il trio della morte, questo è un derby e i punti in palio non sono mica tre e basta.Partita importante anche in Ligue 1, tra. I padroni di casa saranno stonati per quello che è successo in Europa: battuti in casa all'ultimo dei millisecondi (per fortuna di questa rubrica...) dal Tottenham di Antonio Conte. C'è qualcosa che non va tra i marsigliesi e Tudor, l'allenatore e lo spogliatoio non sembrano più sintonizzati sullo stesso canale. E il Lione è di una pericolosità più unica che rara, quando arriva questa sfida i precedenti sono dalla parte sua, dieci successi contro due dei rivali! Mi prendo anche qui la stessa combo col multigol.Una delle squadre più in palla del momento è il(Premier League). Con cinque vittorie e quattro pareggi nelle ultime dieci è addirittura salito in zona Champions League. E non so se mi sono spiegato, davanti a Manchester United, Chelsea e Liverpool! Il Southampton pare l'altra faccia della medaglia: soltanto due vittorie, due pareggi e sei sconfitte nelle dieci più recenti. Dovrà inventarsi qualcosa per non perdere oggi, questo Nuovo Castello fa paura a ben altri avversari.Juventus-Inter X2/multigol 1-3 (quota 2,00)Roma-Lazio 1X/multigol 1-3 (1,80)Marsiglia-Lione X2/multigol 1-3 (2,45)Southampton-Newcastle 2 (1,80)