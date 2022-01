Cinquinona fuori dai numeri. Si va con la Coppa Italia, la Premier League e si chiude con la Ligue 1.Inter-Empoli non riserverà nulla di stratosferico dal punto di vista di chi passa, quota inesistente. Ma può regalarci la prima quota più che appetibile dal punto di vista dei gol, dovrebbe venire fuori una partita di allenamento da quel profilo, con un attacco da una parte e uno dall'altra. Ovvio che si può andare sull'over ma il tutto è molto più contenuto. All'andata non è "andata" cosi', fu 2-0 per Simone Inzaghi in Toscana. Ma i punti per lo scudetto sono altra cosa. O quelli per la salvezza, per esempio per il Cagliari. Che gioca al Mapei ospite del Sassuolo. Se dico pensando più al week-end che a questa sbaglio qualcosa? Io penso di no, i sardi vogliono salvarsi e le ultime (sei punti in tre gare) dicono che ce la possono fare, la Coppa Italia diventa una sgambatura sul prato?Inghilterra con i tifosi del Manchester United che non finiscono di soffrire, l'Uomo Rangnick non ha portato la brezza leggera che ci si aspettava. Almeno per il momento. E cosi' quando trovi squadre che se la giocano alla morte soffri come un pellegrino. A Brentford è possibile che piovano i gol, di qua e di là. I padroni di casa, a parte contro gli squadroni (quelli veri, intendo) segnano quasi sempre. Dei rossi di Ronaldo e Rashford che sono tornati ad allenarsi.In Francia trovo due quote che sembrano fatte con lo stampo. In questo senso, mi sarei aspettato qualcosa di meno e invece il 2,15 dello Strasburgo e l'1,70 del Montpellier sembrano una giulebbe che cade dall'alto. Ecco perchè mi sono spinto fino alla cinquina. La stranezza: hanno giocato una contro l'altra anche in Coppa di Francia, magari è un segno del destino.