Potrebbero pensare alla Coppa Italia della prossima settimana, l'Inter con la Juventus e la Fiorentina con la Cremonese? Certamente sì, ma quella di oggi è una partita vera, non la si può saltare a piè pari per alcun motivo al mondo. A Firenze era finita 4-3 per i nerazzurri e le ultime quattro su cinque sono sempre terminate col gol. Non credo quindi che si addormenteranno pensando alla Coppa, credo invece che ripeteranno quello che hanno quasi sempre fatto: il gol.



Bayern Monaco-Borussia Dortmund è uno spareggio per il titolo della Bundesliga. Oltretutto senza Nagelsmann, ma con Tuchel: era strepitosa prima, sarà ancora più bella adesso! Un'occhiata alle ultime sette? Una valanga di reti, da una parte e dall'altra, difficile che si fermino in questa.



Oggi mi voglio allungare sulla Serie B, guardiamone tre un po' da vicino. Perugia-Frosinone con i tifosi laziali che si sposteranno in tanti, a dare spettacolo come le avversarie. Anche se non dovrebbero piovere più di due reti, quindi under.



Venezia-Como e il ritorno dell'arbitro Serra dopo l'inferno con Mourinho. Anche questa dovrebbe restare sull'under, i lombardi in trasferta non originano quasi mai gli over.



Cosenza-Pisa chiuderebbe la cinquina con la doppia interna: i calabresi davanti al loro pubblico prendono l'impossibile, che ci riescano o meno ci provano sempre.





Inter-Fiorentina gol (quota 1,70)



Bayern Monaco-Borussia Dortmund gol (1,42)



Perugia-Frosinone under (1,55)



Venezia-Como under (1,60)



Cosenza-Pisa 1X (1,68)





Cinquina da 10 volte la posta, oltre il bonus.