Questa cinquina ci starebbe. Se non fosse gennaio 2020... Questo mese ha "ucciso" ogni possibile pronostico, abbiamo visto saltare anche Atalanta-Spal a 1,19! Aspettiamo che passi e facciamolo transitare cercando di vedere se la cassa esiste ancora.



Inter-Fiorentina è l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma. Partita che si è capovolta negli ultimi giorni. Conte è entrato in seri problemi che l'hanno allontanato dalla Juve, Iachini ha saputo ribaltare il gioco della Viola, ottenendo risultati che il boss Commisso aveva soltanto sognato. In campo ci sarà Lautaro Martinez, espulso e squalificato per il campionato. Sarà una tigre e i suoi ruggiti li sentiranno fino in tribuna, per me la strada migliore è lui marcatore alla pari.



In campo anche in Inghilterra: il Liverpool in Premier League e i due Manchester nella semifinale di ritorno della Carabao Cup. Nel primo caso un incontro senza storia, almeno finchè la verve dei rossi di Klopp resterà quella che è. Il West Ham ha perso quattro delle ultime cinque sfide con il Liverpool subendo quattro reti a partita. 2 primo tempo e 2 finale.



In Carabao Cup questo ritorno del derby di Manchester è stato tritato sul tagliere della sfida d'andata: il 3-1 per gli ospiti di Guardiola rende praticamente impossibile un ribaltone in chiave passaggio in finale. Ma diventando un allenamento, è più che possibile il gol da entrambe le parti.



Due ottavi di finale in Coppa del Re, Spagna. E due quote che possono rivelarsi interessanti, visto anche il volume di gioco finora spostatosi sulle doppie casalinghe. Vallecano e Badajoz, contro Villarreal e Granada, partono tutto fuorchè battute in avvio. A questo punto del torneo ci sono arrivate eliminando Betis ed Eibar provenienti dalla Liga. I parenti ricchi quindi non le spaventano proprio.









I CONSIGLI DEL MERCOLEDI









Inter-Fiorentina Lautaro Martinez marcatore (1,97)



West Ham-Liverpool primo tempo/secondo tempo 2/2 (2,00)



Manchester City-Manchester United gol (1,87)



Vallecano-Villarreal 1X (1,72)



Badajoz-Granada 1X (1,69)





La cinquina vale 21,4 volte la posta escluso il bonus