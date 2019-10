Era il 14 marzo dello scorso anno, Antonio Conte andava al Nou Camp per il ritorno degli ottavi di Champions con il suo Chelsea, dopo l'1-1 di Londra. Fu un massacro perché Leo Messi era in serata spaziale e fece doppietta, con il terzo di Dembelé. Quella fu l'unica sfida in casa blaugrana per il tecnico ora all'Inter. Si rifarebbe con gli interessi questo è certo, ma questa è la settimana di Inter-Juventus e quella è la gara da non sbagliare, nella sua testa. Anche perché l'Europa si è messa subito storta con il pareggio contro lo Slavia Praga.

Una vittoria però l'ha vista. Dalla panchina. Era ancora calciatore. Si disputava il ritorno dei quarti di finale della Champions 2002-2003. Si andò ai tempi supplementari di Barcellona-Juventus e lì fu il Panteron Zalayeta a spingere via i catalani dall'Europa. L'allenatore bianconero era Marcello Lippi.

Questa è la settimana nella quale sarà complicatissimo fare risultato. Quello che vedo io è 1/under 3,5. Ma voi ricordatelo bene: Conte è Conte, quando dici che perde vince.



Due ore prima il Napoli va a bussare alla porta del Genk, belgi che all'esordio sono stati strizzati come una spugna sotto la doccia dal Salisburgo (6-2). Ancelotti si porta dietro tutta la sua esperienza europea. Ma non dovrebbe servirne nemmeno un grammo per aggiudicarsi questa.



Per portare il terno a una quota più che dignitosa provo con la doppia esterna del Benfica che si sposta a San Pietroburgo. Lo Zenit ha fatto bene alla prima inchiodando sull'1-1 i padroni di casa del Lione, che però sono in momento-no. Il Benfica è stato fatto secco in casa dal Lipsia di Timo Werner (doppietta). Al di là di assenze o presenze - un paio i portoghesi li recuperano nelle convocazioni - qui è in ballo tanta roba. Sanno che un'altra sconfitta li sistemerebbe direttamente sullo scivolo per l'Europa League. Nel migliore dei casi.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Barcellona-Inter 1/under 3,5 (2,55)



Genk-Napoli 2 (1,45)



Zenit-Benfica X2 (1,62)



Il terno vale 5,98 volte la posta.