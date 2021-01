Ore di Coppa. Da noi e in Spagna. In Italia addirittura il derby di Milano come quarto di finale. In una edizione stranissima. Con le due squadre che forse puntano ad altro. L'Inter però, senza Europa e con uno scudetto da inseguire, si può permettere di mettere un gettone anche su questo tavolo e vedere cosa esce. La situazione dei rossoneri è molto diversa. Il Milan capolista in campionato è ancora in Europa League e si prepara a giocarsi un mesetto da paura. In campo praticamente sempre, senza nemmeno prendere fiato. Il passaggio di turno costringerebbe a una doppia semifinale (presumibilmente contro la Juventus: avrà la Spal) che sarebbe una tirata di collo al quadrato. Per Pioli e i suoi che stanno provando - fisicamente - a rimettersi in piedi e hanno come primario traguardo il campionato. Lo scudetto e/o un piazzamento che li riporti in Champions League. Ecco perchè in partenza è davvero difficile pronosticare Milan. Pur se sappiamo che poi il campo decide da solo. E non sempre va dove dice la quota.



In Coppa del Re apre il programma della serata Valladolid-Levante, un match che sui numeri appena usciti sembrerebbe fatto e finito per la parità. Le due hanno appena chiuso 2-2 in Liga e prima ancora pareggi per il Valladolid (con Elche, Pena Deportiva e Marbella) e per il Levante (con Cadice e Fuenlabrada). Si gioca al Josè Zorrilla, tempio dei padroni di casa. La quota dice che ci si può e ci si deve provare.



Inter-Milan 1 (quota 2,18)

Valladolid-Levante X (3,43)



L'ambo vale 7,47 volte la posta