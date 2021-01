Non se ne vedeva una dai tempi di Nabucodonosor, sovrano babilonese., come fossero un mazzo di carte piacentine. A partire daalle 12,30 per finire aalle 20,45. Comincia una volata pazzesca, sette gare in un mese per chi dovrà giocare anche la Coppa Italia. Bene, ci sistemiamo in poltrona e siamo pronti a un sacco di gol.è l'impegno della capolista (alle 18). Pippo Inzaghi contro il suo passato, le sue Coppe, tutto il suo universo o quasi. Qui non si fanno prigionieri né regali ma soltanto gol per prendersi tre punti di platino. Il Benevento ha perso una delle ultime sette giocate e ricomincerà da lì. Il Milan ha perso col Lilla se no non sa cosa sia una sconfitta contro le italiane (da lunga pezza).L'Inter ci riprova, ricominciando dall'ultima dove perse la possibilità di installarsi lì sopra con il gol di Theo, all'ultimo soffio di Milan-Lazio. Al Meazza arriva il Crotone che nelle ultime quattro ha messo a segno sette reti, non una di meno.. La squadra che si blinda meglio in tutto il nostro campionato (un gol subito più della capolista). Non metto in discussione il risultato finale perché la Juve deve ripartire subito o restare direttamente a casetta.Per sigillare la cinquina di apertura d'Anno, due opzioni gol:. Tutte e quattro sanno che il rischio di una sconfitta ci sta e si sente. Meglio difendere i propri interessi all'offesa, attaccando, facendo punti sotto rete. Zero a zero di comodo sono stati portati via dal Covid, in tutto il mondo. Ora si gioca come se non ci fosse un domani. Che invece c'è e va costruito in ognuno dei minuti in cui si resta in campo.Benevento-Milan over 2,5 (quota 1,58)Inter-Crotone 1/over 2,5 (1,48)Juventus-Udinese 1/under 3,5 (2,12)Cagliari-Napoli gol (1,65)Fiorentina-Bologna gol (1,55)