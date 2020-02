Domenica c'è Lazio-Inter di campionato, ora invece c'è l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Inter-Napoli. Quali saranno le scelte di Conte? L'unica certezza al momento dovrebbe essere Lautaro Martinez in campo dopo le giornate di squalifica scontate, la seconda nel derby. Per il resto, difficile dire. Napoli al supercompleto, tolti infortunati (Malcuit) e squalificati (Hysaj), ovvio. Con la premessa già fatta della fondamentale gara di campionato che aspetta Conte e i suoi, questa potrebbe rivelarsi una "andata" nel vero senso della parola. Cioè, che rimandi tutto alla rivincita di Napoli. L'under 2,5 quindi è la mia scelta. In più, di recente quattro scontri in Coppa tra le due e quattro no-gol.



Coppa anche in Francia dove c'è in ballo il grande PSG (anche qui bisognerà vedere le scelte del tecnico). I parigini debbono cancellare l'onta dello scorso primo novembre quando furono sconfitti 2-1, in Ligue 1. Quale occasione migliore di questa? In campo la linea d'attacco era formata da Di Maria-Icardi-Mbappè, il gol del vantaggio di quest'ultimo non servì. Questo appuntamento, valido per il quarto di finale, acquisisce importanza tutta sua.



In Spagna è Coppa del Re o Copa del Rey, come volete. I baschi di casa hanno eliminato pochi giorni fa il Barcellona all'ultimo soffio, il Granada ha buttato fuori il Valencia. Semifinale più che inedita, partita di andata, in campo due squadre che sanno giocare a coprirsi. Non riesco a vedere tre reti in questo match. Under 2,5.



Championship inglese con una quota - non nana - che non si può lasciare per terra. Il Luton è a nove punti dalla salvezza, troppi no? Lo Sheffield Wednesday non è la grande Ungheria di Puskas ma potrebbe bastare una partita normale per portarsi a casa i tre punti.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Inter-Napoli under 2,5 (quota 1,92)

Dijion-PSG parziale/finale 2/2 (1,81)

Athletic Bilbao-Granada under 2,5 (1,47)

Luton-Sheffield Wednesday 2 (2,11)



La quaterna vale 10,7 volte la posta.