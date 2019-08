Il Community Shield è il primo trofeo della stagione inglese e si giocherà tra Liverpool e City, le due squadre che si sono disputate la Premier League fino all'ultima giornata. E' la dodicesima volta che Klopp affronta i campioni e fino ad ora ha un ottimo ruolino: sei vittorie e tre pareggi. La media-gol in queste sfide è 3,09, dato che ci porta a scegliere l'over 2,5.



L'Inter chiude una buona International Champions Cup contro gli Spurs di Pochettino. Niente da dire, vista la povertà dell'attacco nerazzurro che finora è stato costretto ai salti mortali, la quota dell'under 2,5 sembra gigantesca.



Chiudo il terno con una partita con i baffi, la Supercoppa di Portogallo. All'Estadio Algarve di Faro, tra Benfica e Sporting Lisbona, si dovrebbe vedere un derby basato sull'equilibrio. E sui pochi gol.





I CONSIGLI DI DOMENICA





Liverpool-Manchester City over 2,5 (quota 1,75)



Tottenham-Inter under 2,5 (2,15)



Benfica-Sporting under 2,5 (1,75)







Il terno vale 6,58 volte la posta