Coppa Italia ad Halloween? Oggi è veramente troppo difficile. Soprattutto perché tutte le squadre sono attese a un maxi turnover e quindi... Parola d'ordine: al massimo tirare fuori due spiccioli dalla tasca! Va bene che chi si qualifica è atteso da sfide supersoniche (la Juventus per Salernitana o Sampdoria, la Roma per Cremonese o Cittadella). E allora? Allora si va sulle sorprese, ci si mette davanti alla tv e si sgranocchiano patatine. Ho lasciato fuori l'unico match che propone squadre di Serie A, basterebbero già le sorprese proposte.



Due curiosità: a Salerno di fronte Filippo Inzaghi e Pirlo, in tempi di Pallone d'Oro mi sembra giusto; a Cremona, soltanto a qualche ora di distanza, si gioca il match andato in onda sabato scorso a campi invertiti (2-1 per i grigiorossi in trasferta con i tre gol segnati dal 79' in poi!).



Salernitana-Sampdoria X2/over (5,25)



Cremonese-Cittadella X2/over (4,50)



Ambo da 23,6 volte.



P.S. Inutile dirlo, c'è nulla di tecnico in un pronostico simile...Via con le monetine ma soltanto chi è coraggioso...