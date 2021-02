Mica una quota da ridere. Anzi. Con dentro due pareggi che non dispiacerebbero - credo - alle quattro squadre impegnate tra loro. Guardiamo meglio., che non è male per niente. Al momento le due hanno saputo sottrarsi con scodate ben assestate alla lotta sui bassifondi, lasciando le altre a dirimere questioni più spinose.E' così è il calcio sotto ogni latitudine. Altro invece è dire che la X regalerebbe un passo avanti in una stagione che per entrambe non può avere che la salvezza come traguardo. Ed è unaè a quattro punti dal Lecce e dalla zona play-off per un difficile aggancio futuro. Certo comunque che non sia questa la sfida per salire: il Monza ha fatto anche mercato importante a gennaio e la Serie A è sempre meno improbabile (diciannove punti nelle ultime nove!).stanno mettendo via punto a punto una salvezza difficile, col batticuore. Sono a una lunghezza una dall'altra, ancora fuori dalla zona rossa. Per un millimetro. Che facciamo, vogliamo fermarci proprio adesso? Tra l'altro occhieggiate la quota, ben più bassa dei soliti pareggi: tutti la vedono come me? Mi sa proprio di sì.(quota 3,52)(1,58)(2,69)Il terno vale 14,9 volte la posta.