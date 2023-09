Ottima ed abbondante la razione di oggi. Perché non si ferma alle qualificazioni degli Europei, ma ci propone anche una sfida già divertente di suo sulla carta, Pineto-Entella, di Serie C.

Si parte da Georgia-Spagna, nel pomeriggio. Ed è uno spettacolo. Perché trovarsi Kvara contro le Furie Rosse non è poco. Proprio per niente. Oltretutto i padroni di casa (si gioca al Boris Paichadze Dinamo Arena di Tblisi) si trovano al momento un punto sopra, anche se con una partita in più. La curiosità? Nelle ultime trasferte di Europei gli spagnoli hanno sempre subito gol! Contro Scozia, Italia, Svizzera e Croazia. Niente di più facile che la pera arrivi in orario anche oggi, magari senza perdere. Il gol a 2,10 si può provare, come no?



Lussemburgo-Islanda, quando la clessidra si rivolta completamente. Gli islandesi che festeggiavano con quell'applauso così particolare, con i loro tifosi, ce lì ricordiamo tutti. Ma di quell'Islanda c'è rimasto poco poco pochissimo. Mentre del Lussemburgo cenerentola delle cenerentole o quasi c'è rimasto nulla, ora è una Nazionale che sa vincere. E che infatti in classifica si trova quattro punti sopra la Bosnia-Erzegovina, al terzo posto. Si prendesse questo successo avrebbe qualcosa da giocarsi in chiave-qualificazione. E a questa quota non si può dire di no. Si gioca allo Stade de Luxembourg.



Rientriamo nei confini nostrani con la Pineto-Entella di cui sopra. Si giocherà a Pescara in attesa che sia possibile farlo sul campo di casa. Ma l'Entella è una delle stelle del girone e certamente non starà lì a farsi scappare un'occasione simile. Il Pineto dovrà sudare dal primo all'ultimo minuto, ma i liguri alla pari sembrano la scommessa del giorno o giù di lì.





