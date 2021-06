Ancora Roma, ancora Olimpico, ancoraChe potrebbe qualificarsi da subito con la seconda vittoria, dopo quella contro la Turchia. C'è ladi Petkovic, reduce dal pareggiaccio con il Galles di Ramsey e Bale. Niente di speciale, avrebbe potuto e dovuto vincere ma non ci è riuscita. E adesso si mette di traverso sulla strada degli azzurri che però sono apparsi molto più centrati di Embolo&soci. Ma molto di più.Contro Chalanoglu i nostri hanno segnato più di due gol per la prima volta (su trentanove!) in una fase finale di un Europeo. Bella cosa. C'è anche da sottolineare che nessuna delle ultime cinque partite nostre valide come "seconda giornata" della fase finale degli Europei ha mai originato più di due gol. Quindi, uno a zero o due a zero. Il secondo turno è normalmente quello in cui si fanno i conti. Soprattutto se esiste la maniera di passare anche come terzi (sto parlando non di noi ma di chi non ha vinto alla prima, per esempio gli svizzeri).Che arrivano da quattro pareggi consecutivi nella manifestazione. Chiaro che metterebbero la firma con lo svolazzo per aggiudicarsene un quinto e giocarsi poi tutto alla terza con la Turchia. Ma l'Italia del Mancio non sembra nazionale che farà i conti, lo abbiamo visto con i nostri occhi nel secondo tempo giocato. Al limite potrebbe cominciare a farne una volta in vantaggio, ecco perchè l'1/under 2,5 ha una quota molto consistente. Dato che oltretutto non subisce reti da nove gare.Lasi gioca moltissimo contro il, a Baku. Ha poco da risparmiare visto che contro di noi ha fatto vedere il minimo nel primo tempo e nulla nel secondo. Ma non è certo un drappello da buttare via e qui deve assolutamente fare il massimo. Ovvio che perdere non sarebbe come pareggiare, perchè resterebbe l'ultima con la Svizzera. Ma se la Turchia è quella vista prima della bambola contro di noi, deve vincere e la quota non è bassissima.Laha trovato tre punti per terra a Copenaghen. E per fortuna che Eriksen ha potuto rialzarsi. Ora a doversi rialzare, calcisticamente parlando, è lache è stata frullata come fosse una centrifuga di verdure dal Belgio. Si giocherà di nuovo a San Pietroburgo, stadio che ha fatto il tifo fino all'ultimo minuto, il giorno del debutto. Ora c'è da mettere sotto una rappresentativa che è in testa al drappello, con Lukaku e compagni. Se non vincono questa, i russi sono sul trampolino di lancio per il ritorno a casa. Anzi, a casa già ci starebbero...italia-Svizzera 1/under 2,5 (quota 3,05)Turchia-Galles 1 (2,40)Finlandia-Russia 2 (1,68)