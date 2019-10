Soltanto per partecipare, un risultato esatto per l'Italia in Liechtenstein, come test e nulla più. Il 3-0 per noi ha una quota decorosa e potrebbe valere la candela. Ma su quel match mi fermo qui, altro di interessante non mi posso inventare. Invece un terno fa ben oltre 8 a 1 e si può procedere. Ovviamente è roba tosta, se no non si arriverebbe a quelle vette.



Per esempio la doppia svedese, in casa contro la Spagna, che passa la pari. Partita che i gialli giocheranno "a tutta callara" mentre i rossi, che hanno appena buttato via due punti in Norvegia, sono in classifica cinque lunghezze sopra all'avversario e potrebbero giocare dormendo o giù di lì.



Poi due successi in casa, quelli di Romania e Svizzera. La prima ha un quotone indiavolato, 2,56, contro la succitata Norvegia: dovrebbero cercare di vincere entrambe, potrebbe venirne fuori una sfida apertissima visto che la Svezia incontra la Spagna e potrebbe per loro essere la giornata giusta per superarla (Romania) o avvicinarla (Norvegia); la seconda ospita l'Irlanda capoclassifica, della quale ha quattro punti e una gara in meno. L'1,57 non è granchè, solo chi è davvero convinto lo prenda per fare mucchio.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Svezia-Spagna 1X (quota 2,08)



Romania-Norvegia 1 (2,56)



Svizzera-Irlanda 1 (1,57)



e inoltre



Liechtenstein-Italia 0-3





Il terno vale 8,35 volte la posta, il risultato esatto 6,80 volte la posta