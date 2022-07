Più o meno deve essere stato come trangugiare un bicchiere di fiele. Non zuccherato.. Che mai al mondo avrebbero pensato a quello. E dire che la stratosferica occasione-gol della nostradopo tre minuti aveva fatto immaginare un grande match ma il portiere juventino (che la Bonansea la conosce benissimo) ha chiuso tutte le porte, proprio al contrario di Gianni Morandi... Da lì è cominciata la Beresina, al punto tale che le transalp si sono fermate nella ripresa lasciandoci campo e partita. Tanto non contava.. Ecco perché la versione azzurra odierna delle azzurre dovrà per forza essere quella indiavolata, né più né meno. Magari con qualche cambio difficile da ipotizzare all'inizio. Gama, Girelli e la stessa Bonansea sono risultate parecchio deludenti, da tre come loro ci si aspetta le piroette. Ecco perché la Bertolini potrebbe pensare a qualcosa di diverso e non sarebbe una bestemmia. Spazio per Piemonte e Giacinti in attacco? Chissà. Quel che si sa da subito è che, sbagliando persino un calcio di rigore. Due possibilità:(prima o poi sicuramente giocherà).In serata, alle 21, rivediamoci la splendida. Ha voluto dire quanto possa contare per la vittoria finale senza lasciare interrogativi aperti. Ilappena scorto non può nemmeno lucidare gli scarpini alle sue rivali.Le nostre all'Academy Stadium di Manchester, le franzose a Rotherham. Forza e coraggio, non ci resterebbe tempo per riparare tutto nella terza.Italia-Islanda (europei donne) 1 primo tempo/1 finale (quota 3,35)Francia-Belgio (europei donne) 1 primo tempo/1 finale (1,50)Italia-Islanda segna Giacinti (quota 3,35)Francia-Belgio 1 primo tempo/1 finale (1,50)