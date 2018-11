Partita strana, questa dell'Italia in Nations League. Molto strana. Arriva il Portogallo che è due punti avanti. Potrebbe essere superato dai nostri ma poi avrebbe comunque la partita con la retrocessa Polonia che le offrirebbe l'occasione per tornare avanti. L'unica certezza è che saranno i polacchi a retrocedere. Questo può aprire la sfida più di quanto sarebbe lecito aspettarsi. In una partita normale sarebbe l'under da giocare, questa non è una partita normale.



Più o meno lo stesso, come anormalità, per Turchia-Svezia. E' la Turchia a giocarsi l'ultimo match mentre la Svezia sarà di nuovo in campo contro la prima del gruppo ovvero la Russia, prima raggiungibile soltanto per i nordici. La Turchia deve vincerla per non farsi superare all'ultimo match. Olsen e compagnia potrebbero addirittura aggiudicarsi il primo posto con due vittorie ma rischiano la retrocessione. C'è di tutto.



PS Due quote altissime che valgono il classico cippettino...



I CONSIGLI DEL SABATO



Italia-Portogallo over 2,5 (quota 2,37)



Turchia-Svezia over 2,5 (2,30)





L'ambo vale 5,45 volte la posta