(e ne conosciamo tutti i motivi). La strada? Chissà che non ce l'abbiano indicata i "romani de roma"vincendo l'di qualche giorno fa a. Dobbiamo farli stare. Punto e accapo. I trentasette gol fatti contro quattro incassati nelle qualificazioni dicono abbastanza della nazionale italiana costruita da Roberto. E il fatto che pochi la vedano tra le favoritissime ma tanti commissari tecnici ne parlino benissimo dice qualcosa di più a nostro favore.Su questo leggerete molto sugli altri pezzi. Qui noi andiamo sui pronostici che ci interessano per questo esordio contro la Turchia, allo stadio Olimpico di Roma. E con i tifosi (non tutti ma quel che serve) a spingerci. L'arbitro sarà uno dei migliori al momento, l'olandese. Se guardiamo le sue ultime c'è un dato interessante, ovvero i calci di rigore fischiati nelle partite più recenti dirette, nel campionato olandese di Eredivisie. Infatti, in(0-3) del campionato olandese e Venlo-Emmen (0-4) dello stesso campionato, disputate il 9 maggio e il 16 maggio, è stato concesso un calcio di rigore.Questo ci interessa perché si lega direttamente al primo marcatore della gara, una quota che - da rigorista azzurro - potrebbe rivelarsi davvero alta. Il nostro Jorginho infatti si trova a 9.75 volte la posta, non è una quota da ululare alla luna? Per me assolutamente sì. Quindi ci si prova con Jorginho primo marcatore (l'ultimo gol all'ultimissimo minuto del girone di qualificazione fu proprio dal dischetto, di Immobile, in Lituania. Però Jorginho non era in campo... ).L'ultimo test avinto 4-0 contro laha messo in mostra il momento di forma di Lorenzo Insigne. Assolutamente stratosferico. Per lui un gol e poco dopo l'assist fornito a Berardi. Applausi a scena aperta. Se il napoletano si fa rivedere a quel livello siamo a posto. E' su di lui che va la seconda scelta di questo incontro inaugurale. Insigne marcatore sì a 3 contro 1? Si può fare, amigos.Sarà pure itinerante questo Europeo ma comincia in casa nostra. A Roma. Nel nostro. Il piano, cari amici di questa rubrica, è quello di partenza: facciamoli stare "Zitti e Buoni". E partiamo dai turchi!Ovviamente si tratta di due scommesse singole.