, all'Allianz Stadium. Anticipo in attesa del Villarreal di Champions League. Sarà un bel match perchè il Toro di Juric ha collezionato le due partite migliori in questa fetta di campionato. Con la Viola (4-0) e con il Sassuolo (1-1). Quest'ultima sarà per lungo tempo nella memoria dei tifosi perchè dominata in lungo e in largo, pali e traverse a tutto andare e il pareggio di Raspadori in uno degli ultimi soffi. Ma fidatevi, nonostante le sconfitte con Udinese (entrambi i gol nel recupero) e Venezia (con la rete del pareggio di Belotti annullata non si sa ancora bene perchè),Che ha avuto i suoi contro la Dea a Bergamo ma che ha subito scoperto Vlahovic, un bomber stratosferico. Che però nel testa a testa contro Bremer non sfiorò una palla. Stasera è un'altra partita, Allegri la vuole per forza e sa benissimo che Juric non gliela offrirà sul vassoio.Numeri da stare ad ascoltare anche in. E tutti portano dalla stessa parte, quella delle reti. Nel match spagnolo, in sei degli ultimi sette confronti, dalla Segunda fino in Liga, hanno segnato tutte e due. A 1,95 ce la facciamo scappare? In Portogallo più o meno lo stesso, con l'ultimo match in Coppa pochi giorni fa, nei tempi regolamentari finito 1-1, quota in calo, direi giustamente.Quaterna con una stranezza, solo per chi gradisce. In Ligue 1, Lille e Metz sono le squadre che, quando segnano, lo fanno più velocemente delle altre. L'1.35 con la prima marcatura nel primo tempo ci innalza fino a una degnissima quota di 9/1 o giù di lì. Mi piace, l'accendiamo?La quaterna vale 8,98 volte la posta