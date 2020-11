non ce la facevamo più nonostante la parentesi azzurra abbia regalato grandi prestazioni e qualificazione alla Final Four tra Milano e Torino. Ma in questa versione il campionato è interessante e combattuto, si segnano gol come se piovesse (esattamente lo sta facendo in questo momento) e chi si mette alla tv si diverte. Anche se gli stadi vuoti fanno male.Lasarà guidata da un CR7 con fascia al braccio e basterebbe questo per dire che la novità (dovuta alle assenze di Chiello e Bonucci) fa audience da sola. L'arrivo del, che quando gioca bene gioca bene davvero, colora il tutto perché il risultato non è scritto per niente.. Perchè i liguri sanno andare a bersaglio comunque e dovunque e perché la Dea non ne parliamo nemmeno, le sue settine ce le ricordiamo tutti. Italiano però si sta dimostrando un grande allenatore in divenire e farà di tutto per mischiare il mazzo.Premier League da sballo, anche qui servirà il pallottoliere? In alcuni casi non c'è dubbio. Regge il cartellone. Non scherzate perché è roba seria, con lo Special secondo e il City di rincorsa con una partita in meno. Kane e Gabriel Jesus faranno il loro sporco mestiere. E sanno farlo al meglio.. Nonostante i rossi stiano ancora belli giù in classifica. Ma anche loro hanno disputato una partita di meno. Il WBA non alzerà le mani subito ma prima o poi dovrà farlo.. I padroni di casa potrebbero essere capolista in coabitazione visto che hanno giocato soltanto sette volte. Ma gli ospiti segnano e lo fanno in allegria, già undici reti in otto gare, quattordici quelli subiti.Juventus-Cagliari gol/over 2,5 (quota 1,98)Spezia-Atalanta gol/over 2,5 (1,67)Tottenham-Manchester City gol (1,57)Manchester United-West Bromwich 1/1 parziale/finale (1,87)Aston Villa-Brighton gol (1,62)