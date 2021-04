Domenica in cui può bastare la Serie A. Perchè ci può stare il botto di quota. Andiamo subito a vedere il punto., i giallorossi sono con i piedi (e la testa... ) in mezzo alla settimana più importante della stagione, quella che li può portare allo scontro di semifinale europea contro il Manchester United (quasi certo del passaggio).Con il Bologna all'Olimpico quindi c'è solo da rimetterci. Perchè, inutile ribadirlo, l'attenzione sarà tutta alla rivincita di giovedì con l'Ajax.(e Sinisa lo è da sempre).Trentadue sono stati negli ultimi testa a testa giocati a Genova tra le due squadre. Sì, avete letto bene: trentadue. Lo 0-0 in questa partita praticamente lo hanno cassato. E gol/over è a un quotone assiro-babilonese.. Mi dilungherò pochissimo.Senza impegni europei e con la volata con Juventus (compagna di finale in Coppa Italia) e Milan, è quella che mette in campo il calcio migliore. Lo farà fruttare anche contro i viola.Juventus-Genoa 1 (quota 1,28)Sampdoria-Napoli gol/over (1,93)Roma-Bologna 2 (4,40)Fiorentina-Atalanta 2 (1,57)La quaterna vale 17 volte la posta