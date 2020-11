Non c'è dubbio che contro il Cagliari si sia vista la miglior Juve di questo inizio di stagione. Con un CR7 a fare il bello e il cattivo tempo, i sardi messi dietro alla lavagna a guardare con il grembiulino delle elementari. Arriva la partita giusta di Champions League, quella con gli ungheresi del Ferencvaros, per dirci se effettivamente la squadra ha preso la via di Pirlo e con Pirlo.E se giocherà Dybala avrà fame. Molta fame.Non c'è dubbio che la partita più dura dell'ultimo turno di Serie A sia stata Crotone-Lazio, giocata tra scrosci e rovesci su un campo impossibile. Gli stessi laziali, appena arrivata la vittoria, hanno detto che sarà tostissimo non risentirne in Europa.Il Rennes già non era squadra all'altezza delle big, in più sembra aver risentito anche fisicamente di tutti gli incontri fatti uno dietro l'altro (più le Nazionali...) senza avere organici da team che comandano. Il Chelsea invece ha fatto il colpo del secolo assicurandosi un portiere che è una saracinesca, Mendy: basta tirarla giù e diluviano i clean sheet uno dietro l'altro. Grazie anche a questo, gli inglesi crescono a vista d'occhio; possono vincerla fin dal primo tempo.Per i francesi di salire sullo stesso pianerottolo dei rivali, al momento tre punti sopra, favoriti per acchiappare la seconda piazza della qualificazione. Per i tedeschi di restare tre punti sopra (o addirittura incrementare il vantaggio) e mettere una pietra sopra alla qualificazione. Qui si starà poco a pensare, questa è la sfida che potrebbe scrivere il destino di Tuchel. Ma i tedeschi hanno tutto per segnare il loro (o i loro) gol. Anche perchè la difesa di casa ne ha presi più di uno (di media) a partita.PS. Il gruzzolo finale può sembrare piccolo ma qualsiasi 8/1 non lo è. A meno che le partite in esame non siano troppe...