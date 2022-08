Continua l'infrasettimanale e non potrebbe essere altrimenti. In Serie A due partite casalinghe che mettono Juventus e Napoli di fronte a compiti molto simili per arraffare i tre punti. Me la cavo con due pronostici diversi, vediamo se può andare anche per voi.Allegri riceve lo Spezia e basta dare un'occhiata alle ultime due versioni dello stesso match nello stesso stadio per accorgersi che la mia scelta sarebbe entrata (sono finite 1-0 e 3-0). A lungo ho pensato se optare per l'1/no gol (buono anch'esso) o l'1/multigol 1-3, alla fine il possibile 2-1 mi ha convinto per quest'ultimo.Il Napoli è uscito da Firenze con un pareggiaccio e senza reti. In più avendo fatto un regalo alla Viola che era di ritorno da una serata tosta a Enschede, in Conference League, buttando via il gol della vittoria con Lozano autore di un erroraccio che nemmeno i bambini. E Spalletti ha rischiato lo schiaffo di un esagitato. Questi tre punti con il Lecce sono ancora più importanti perchè significano riguadagnare la vetta della classifica, ora in mano a Mourinho. Sarà dutissima per i salentini frenare l'ondata, i gol torneranno a vedersi dopo i nove delle prime due giornate e lo zero carbonella nella trasferta da Italiano. Ecco perchè l'1/handicap.Udinese-Fiorentina, perché l'under. La quota si è abbassata - giustamente - a dismisura, ieri sera era a 2,02. I toscani si sono trovati questa quaterna in fila in pochissimi giorni: Twente-Napoli-Udinese-Juventus, la Signora nel prossimo fine settimana. Chiaro che in questa di Udine vorrebbero tirare un po' il fiato. E la quota dell'under gli è andata appresso.Puntata in Premier dove Guardiola non ci ha voluto far sapere se Haaland, che ne ha fatti sei in quattro gare, partirà dall'inizio. In caso vedremo Alvarez, un altro che sotto porta fa gli sfracelli. All'ultima Il City ha avuto un percorso ad ostacoli ma dopo lo 0-2 ha giocato una ripresa che si vede soltanto in Paradiso, vincendo 4-2. Con il Nottingham Forest vado su un handicap altissimo, proprio come la quota. Ci vuole un 4-0 o più, vi fidate?(quota 1,95)(1,65)(1.90)(2,40)Quaterna dala posta.