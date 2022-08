Dopo la bolletta di ieri da 20/1 del nostro amico Raffaele, cosa c'è di meglio che ripetere se non altro la quota finale? Non è una quaterna facile ma voi conoscete qualcosa di facile a quella quota? Io no se no adesso mi farei spostare la Bentley in garage!



Juve e Roma giocano due partite interessanti ma, secondo me, da non toccare nemmeno con le pinze da uranio. I bianconeri, che con l'Atletico Madrid l'hanno dovuta portare alla Continassa, sembrano decisamente più indietro degli uomini di Simeone e potrebbero giocarla come test in vista campionato e stop; la Roma, che avrà lo stadio stracolmo per Paulo e Giorgino, con lo Shakhtar pensa in primis a fare festa ai nuovi arrivati. Vincerla sarà un di più.



Mi piacciono i gol delle due serali di Coppa Italia, Monza-Frosinone e Salernitana-Parma. Detto nell'orecchio, mi sembrano quote non basse, per niente.



Il Lipsia che ha perduto in Supercoppa con quelle belve del Bayern non può non vincera questa a Stoccarda. Ma la quota che impenna è quella di Premier League, la X tra Leicester e Brentford. Due squadre che vengono da un precampionato soddisfacente e che, alla prima giornata, potrebbero alla fine anche accontentarsi se non dovesse arrivare il gol sbloccatutto.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Monza-Frosinone gol (quota 1,85)



Salernitana-Parma gol (1,80)



Stoccarda-Lipsia 2 (1,75)



Leicester-Brentford X (3,50)



Quaterna da 20,3 volte la posta