Siamo in piena SFIDA A MISTERPALMIERI, ricordando il boom sentito sabato e domenica scorsi con l'eccezionale doppietta sparata dal nostro amico SALVA 7, due grandi intuizioni per un totale di 92 contro 1.Torniamo sul luogo del delitto e vediamo questa volta chi si farà avanti.



Io vado diretto sulle tre della Serie A, dove si fanno vedere le splendide due che hanno giocato e vinto martedì in Champions, Juve e Roma.



Ma l'apertura è riservata a Cagliari-Bologna, festival del rossoblù. Nonostante il buon momento di Inzaghi, i sardi certamente hanno questa tra le partite che non si possono non vincere pena la lotta nei bassifondi fino alla fine. La quota ben oltre la pari si fa benvolere.



Il festival del bianconero è invece alla Dacia Arena di Udine, dove arriva CR7 e non mi sembra di dire poco. La Juve ha vinto tutto finora, dire che si mangerà la Lasagna che gli arriva fumante davanti è una battuta scontata ma è quello che succederà.



L'Empoli che le proverà tutte è nelle mani dell'ex Andreazzoli che della Roma conosce anche le buche. Ma se i giallorossi continuano a essere quelli diversamente sistemati da EDF (12 gol in 3 gare) allora c'è poco da tirare su.



Chiudo la quaterna con una quota che mi è sembrata subito bella. In Bundesliga. Lo Schalke arriva da Mosca, vincente mercoledì sera in Champions a 2' dalla fine. E' stata battaglia, quindi. In campionato finora ha fatto pena più del Dusseldorf che veleggia due punti sopra e se la gioca in casa. La quota della doppia interna potrebbe rivelarsi troppo alta.















I CONSIGLI DEL SABATO



Cagliari-Bologna 1 (quota 2,10)



Udinese-Juventus 2 (1.40)



Empoli-Roma 2 (1.70)



Dusseldorf-Schalke 1X (1.83)





La quaterna vale 9,14 volte la posta



@calcioepepe