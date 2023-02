Niente scherzi, siamo italiani. Oggi la Juventus si gioca non una partita ma LA partita di questo periodo (in cui si sta mangiando l'anima con forchetta e coltello). Con, dall'altra parte del campo, i canarini del Nantes che abbozzano la peggiore delle prese in giro:Allegri è nervoso, lo sarebbe un monaco tibetano. Perchè se si lascia questa Coppa contro questo avversario nessuno farà prigionieri, nè società nè stampa nè tifosi. Qui non c'è un corto muso, qualsiasi muso sarebbe ben accetto.E' vero, giocherà nel solito stadio strapieno quando è in casa ma deve ribaltare lo strano stop registrato a Salisburgo, dove meritavamo noi e vinsero gli altri. Mourinho ha fatto di tutto, giocando anche di strategia, per riavere Pellegrini-Dybala-Abraham. Nelle ultime ore persino Gini l'olandese sembra tornato da corsa. Ma gli ospiti sono apparsi peggiori di come vi appariranno in questa. Chissà se esiste un match che possa finalmente decidere Gallo Belotti? Sta migliorando ma ha tutta la sfiga che non è giusto lo cerchi col lanternino personalizzato.Le italiane accentrano il mio segno vincente, le altre tre sembrano un tiro al piattello. Sono Manchester United-Barcellona, Monaco-Leverkusen e PSV-Siviglia. Alle Olimpiadi di tiro sentireste strillare "pull!" esattamente in questo momento. E, detto pissi pissi bao bao, una tra Barcellona e United resterà ai bordi della strada, a fare "m'ama non m'ama" con una margherita sfiorita. Se vi sembra poco. Andiamo avanti noi, poi ci volteremo e ci conteremo.