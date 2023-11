Viola contro Juve è sempre stato un match storico, in ogni tempo e in ogni modo. Con tutti quei campioni poi basta nominare Batistuta e Paolo Rossi, Dunga e Baggio e chiunque altro vi venga in mente. Immaginatevi che questo arriva sulla scia di Vlahovic e Chiesa, prima a Firenze ora a Torino, e in questo brutto momento meteo. Allegri troverà un avversario notevolissimo, dopo quel rigore di Immobile che è costato la sconfitta all'ultimo secondo contro Sarri. C'è grande aria di rivalsa e poi quando a Firenze gioca la Signora è sempre così. E l'eventuale sciopero del tifo acuirebbe la spinta di Italiano e dei suoi.



"Abbiamo metà Paolino e un terzo di Renato. Il Lecce è una buona squadra di contropiede, l'allenatore sa sempre cosa fare". Cosi' Mourinho nella conferenza stampa, metterà tutto se stesso per vincere oggi, si presenterebbe al derby sopra i cugini e non sarebbe poco. Il futuro sposo Dybala torna a costruire un gran bel tandem con Lukaku, giallorossi contro giallorossi ma c'è differenza, la Roma vede il derby e deve arrivarci battendo D'Aversa, che arriva dal 2-4 contro il Parma in Coppa Italia. E che anni fa fu un attaccante della Primavera romanista che vidi nascere calcisticamente (ma era Stefano, non il tecnico leccese).



Trasferte in Premier League dove che cosa dovranno inventarsi i padroni di casa non mi viene in mente. Liverpool e Aston Villa sono troppo superiori a Luton e Nottingham. Quaterna e via. E la quota che spunta non è "accia" proprio per niente.



Fiorentina-Juventus 1 (2,95)

Roma-Lecce 1 (1,55)

Luton-Liverpool 2/2 primo tempo/finale (1,59)

Nottingham-Aston Villa 2 (1,87)



Quaterna da 13,5 volte