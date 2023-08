Ci mettiamo la mano sul fuoco di rivedere la stessa Juve dell'esordio udinese? Io dico di sì perchè se giochi una partita unica nel suo genere devi pensare di aver proprio totalmente cambiato cammino. E questo è esattamente quello che è apparso dinnanzi ai nostri occhi. E il Bologna? Non è quello che alla fin fine ha perso nettamente in casa contro il Milan, dopo aver preso subito subito quella traversa e poi cloppity cloppity? Primo tempo/finale a quella dimensione me lo prendo subitissimo, come non farlo?



Napoli-Sassuolo è partita da over. E finché questo tipo di partita non risentirà ancora dell'Europa ci farà vedere i gol più o meno fatti al debutto. Garcia mi appare così e lo stesso Dionisi non mi è mai apparso la vecchietta che fa la calza. Ventitré reti - soltanto a Napoli e in campionato - ci ribadiscono che si andrà spesso in porta per fare male.



Lazio-Genoa? Capisco poco di questa quota, con over per entrambe nella prima di campionato. Oltretutto hanno perso e malamente. Chi di voi vede questa partita a tripla mandata la vede totalmente diversa da me. Venti gol nelle quattro più recenti allo Stadio Olimpico come farebbero ad apparirvi pochi? Bella quota, sul serio.



Si chiude con la Premier League e qui debbo spiegarmi bene. City-Newcastle è stata la classica montagna che partorì il topolino, bianconeri molto sbiaditi e quasi impossibilitati a giungere dalle parti importanti. Oggi si gioca in casa e l'avversario non è più il guardiolismo ma il kloppismo, si tornerà a vedere calcio libero e frastagliato. Mi prendo senza fare una nota l'over 3,5, se deve uscire un match tutto diverso da quello della scorsa settimana ci regalerà sogni. E solide realtà?



Juventus-Bologna primo tempo/finale 1/1 (2,20)

Napoli-Sassuolo over (1,40)

Lazio-Genoa over (1,97)

Newcastle-Liverpool over 3,5 (2,10)



Quaterna da 12,7 volte la posta