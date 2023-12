Vi sembra inferiore al Monza che tolse tutti i punti alla Juve nel campionato scorso? Oppure giriamo la domanda: vi sembra superiore questa Juve a quella che si inchinò in tutti e due gli stadi? Risposta rapidissima: no. Assolutamente no. Sta crescendo - e lo farà anche grazie a Spalletti - Colpani, sta diventando uno tra i migliori allenatori di Serie A Raffaele Palladino (al punto che si fa il suo nome nel caso Mourinho prendesse il volo) e tutto ciò che di altro vi viene in mente. C'è un perché la Signora stasera vada a strappare i tre punti direttamente in Brianza? Bah. Oltretutto se quella con l'Inter è sembrata la migliore della stagione, in una mezza partita o un quarto di partita... Se stasera vincerà Allegri lo farà alla fine delle fatiche di Ercole o qualcosa del genere. Io vedo un bel pareggiotto. E non sarà certo quel 2-1 di Coppa Italia a pesare sul piatto della bilancia.



Liga, tra Las Palmas e Getafe c'è differenza. Nonostante i palmaroli siano un punto sotto li ho visti giocare e frizzano più degli avversari. Poi che mio figlio faccia l'Erasmus a Getafe credo che non cambi troppo le musiche. Sul campo.



Liga 2, basta guardare i numeri di Oviedo ed Espanyol. Che fanno over soltanto quando si ricordano. E questo succede rarissimamente. I padroni di casa quattro volte su diciassette, gli ospiti sei. Non scherziamo.



Monza-Juventus X (quota 3,40)



Las Palmas-Getafe 1 (2,30)



Oviedo-Espanyol under (1,50)



Terno da 11,7 volte.