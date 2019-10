Non ci si ferma praticamente più, tra Europa e campionato. Juve attesa in Champions League per giocarsi una partita molto ma molto seria, nonostante il ruolo di favorita nettissima. A Torino scendono i russi della Lokomotiv Mosca. A un occhio distratto potrebbero risultare la Cenerentola del girone e invece sono soltanto un punto dietro alla coppia che comanda, Juve e Atletico Madrid. Una partita vinta e una persa, solo due gol segnati e tre subìti. Cristiano Ronaldo, visto in palla contro il Bologna, affila tutto l'affilabile. Con le nominations di France Football sul Pallone d'Oro si avvicinano tempi sempre più importanti. Mai come ora il suo nome come primo marcatore è cosa sacrosanta (a 3,30).



Quante volte l'Atalanta e i suoi boys avranno sognato di giocare questa partita, faccia a faccia con Pep Guardiola e i suoi marziani? Ogni notte, almeno da quando sono usciti i sorteggi dei gironi. Si va all'Etihad Stadium di Manchester con quasi tutti e due i piedi fuori, due sconfitte su due. Bisognerebbe vincerla e non sembra una cosa alla portata, probabile perdere quando ti presenti con un solo risultato (più o meno) da arraffare per sperare. Credo fermamente in una partita con molti gol e mi sposto addirittura su una tricombo mai provata: 1 più over 2,5 più gol: per me la quota non è bassa, a 2,35.



In Grecia è la volta del Bayern Monaco: i tedeschi sono reduci da due passi falsi brutti ma brutti brutti brutti, in Bundesliga contro Hoffenheim e Augsburg. Quelli dell'Olympiakos sembrano segnare e prenderle, quattro reti in entrambe le sfide (sconfitta e pareggio, contro Stella Rossa e Tottenham) finora giocate, l'over 2,5 (almeno) ha altissime probabilità di riuscita.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Il terno vale 11,6 volte la posta