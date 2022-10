Sarebbe quasi inutile dire che non è il giorno di Monza-Juventus o di Maccabi Haifa-Juventus. Qui si va a giocare una partita molto più importante di quello che ci dicono fuori da un ritiro che i bianconeri non sono riusciti a mandare giù. In tutto ciò, dall'altra parte c'è la squadra di Juric. Diciamolo subito, se c'è un allenatore che ha saputo come preparare questo match è proprio lui. Nonostante di recente siano giunte tre sconfitte su quattro, saprà benissimo che questo è il derby che tutto il popolo granata aspetta da quel giorno del 2015. Allegri fa spallucce e dice, in conferenza stampa: "Nonostante il risultato della partita... ". Nonostante? Il Torino giocherà come se fosse stato morso da un alligatore, questo mi aspetto. E se non vinci un derby che si presenta cosi' quando lo rivincerai più, tra altri sette anni?In tanti, me compreso, si aspettavano che presto prendesse le briglie di un team che gli desse massima fiducia. E' successo e oggi in casa del Cittadella si toccherà subito quello che vedremo.e il Bari vi ha detto chi è, nelle ultime giornate sminuzzando ogni rivale che passasse dalle sue parti. Il contrario è avvenuto per l'Ascoli, partito molto diversamente da come si è accucciato ora, tre stop nelle ultime cinque.Quel punticello di vantaggio deve per forza trasformarsi in quattro lunghezze. Altrimenti sono e saranno dolori di pancia per l'intera stagione.(quota 3,00)(1,70)(2,05)(1,72)Quaterna dala posta.