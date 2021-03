Quando il vento ti si gira contro la faccia - e tira quello freddo - devi fare qualcosa che inverta la rotta. Perchè è quello che bettisticamente sta succedendo in questi giorni. Non giocavo un risultato esatto da un millennio più o meno, lo gioco (Levante-Athletic Bilbao) lo prendo e trovo Lukaku che si riscopre assistman, allora vuol dire che potresti optare per la Juve contro tuo nipote e sarebbe lo stesso. In questi momenti va fatta una giocata contraria a quelle che nomalmente sono le tue scelte. Che sparigli tutto. Ok, fatta.Il posticipo del sabato italiano è Juventus-Lazio, che non sarebbe mica male. Ma il momento delle due non è magicamente il meglio anche se i primi arrivano dal 3-0 con lo Spezia. E martedì c'è il Porto, primo bivio vero della stagione. La doppia interna con la combo under 2,5 mi piace abbastanza, la quota mi piace abbastanza, il tutto mi piace abbastanza. Come non costruirci su?E allora via con Udinese-Sassuolo, vengono da due pareggi ottimi capitati per caso, all'ultimo minuto, contro Milan e Napoli. Potevano essere due vittorie o due sconfitte, ecco perchè capitati per caso. L'Udinese, che normalmente si scopre pochissimo, contro De Zerbi non credo che si snaturi; gli emiliani invece potrebbero aver preso la linea dei gol, fatti e subiti. Qui la combo da prendersi è la doppia esterna più l'over 1,5.Chiudo con uno schiaffo al vento che non assesto da tempo. Tre over 1,5 in Serie B sarà almeno due anni che non li consiglio. Li acciuffo al momento giusto e sono Cosenza-Frosinone, Entella-Ascoli e Pisa-Reggina.Se vi fidate che in certi momenti la fortuna vada presa per il bavero e scrollata in una stretta cabina del telefono, quelle che non esistono più, allora questa è la nostra cinquinozza.Juventus-Lazio 1X/under 2,5 (quota 2,43)Udinese-Sassuolo X2/over 1,5 (1,93)Cosenza-Frosinone over 1,5 (1,47)Entella-Ascoli over 1,5 (1,38)Pisa-Reggina over 1,5 (1,30)