Torna la SFIDA A MISTERPALMIERI con le big della nostra Serie A che anticipano in chiave Europa. Ricordo a tutti voi che per partecipare e vincere dovete inserire nella vostra giocata soltanto partite del sabato e chiudere il tutto con la quota finale. Per chi sale in vetta, come sempre, c'è il pezzo dei vincitori, al lunedì.



La prima ad andare in campo è la Juve con Sarri, finalmente. L'aspettano la Fiorentina e Montella che si trova a dover giocare un altro big match. I sei punti di distacco dopo appena due giornate dicono tutto, come la quota. Che però, con la combo over 2,5, diventa spaziale.



Poi tocca al Napoli che, a occhio e croce, troverà gli spogliatoi più belli del mondo, dopo la sparata di Carletto (che sa come si allena ma anche come si vive). Nonostante Insigne e Milik non ce la facciano, DiFra sembra la seconda vittima sacrificale della giornata.



La sera ci presenta il Conte. Anzi, lo presenta a Tudor che, con la sua Udinese, proverà a disinnescare l'Inter nell'unico modo a disposizione, chiudendosi a riccio e ripartendo. Non dovrebbe bastargli, visto come viaggiano Lukaku e Lautaro.



Anticipi championeschi anche nella Liga. Quota maestosa in Real Sociedad-Atletico Madrid. I colchoneros hanno vinto tre partite su tre finora con il minimo dei vantaggi, il ripetersi ancora qui vale una quota supersonica (e che non ci si prova...).



Al Nou Camp del Barcellona, la sera, arriva il nuovo Valencia di Celades. Nei più recenti precedenti, ben undici, soltanto due volte non si è materializzata l'opzione gol. E' il segnale che indica la via.

Trentadue volte e mezzo la posta più il bonus? Magari!





I CONSIGLI PER SABATO:



Fiorentina-Juventus 2/over 2,5 (quota 2,60)



Napoli-Sampdoria 1 (1,30)



Inter-Udinese 1 (1,35)



Real Sociedad-Atletico Madrid 2/handicap 1 (quota 4,35)



Barcellona-Valencia gol (1,64)



La cinquina vale 32,5 volte la posta escluso il bonus.