Se ieri erano sedute davanti alla tv e non per assistere a "Ballando con le Stelle",Perchè quando trovi un Milan che più lo tiri giù (Maignan) e più si tira su con le stecche (Castillejo), allora questo è un campionato dove bisogna indossare gli stivali delle sette leghe. Anche senza Dybala e Abraham, in caso. Da oggi si prenderà la febbre a Juve e Roma: se il secondo tempo del Milan non le ha accese come tizzoni ardenti... Fino a ieri lo Special One aveva la squadra in testa alla classifica dei primi tempi, ecco perchèSquadre che sanno davvero giocare bene e mettere in difficoltà l'avversario. E non pensiate che i toscani facciano parte di un altro torneo rispetto ai lombardi. Il bel calcio ed i gol (segnati e saputi evitare) spingono tutte verso l'alto., sembra il canto delle Sirene.altro match da gustarsi, soprattutto se si è neutrali. E se si ha un overone in tasca. Aria di gol dalle parti di Marassi. Difficile è pensare a chi ne possa fare di più. Che Boga debba saltarla è comunque un voto per i padroni di casa, che Ballardini sia in bilico un voto per gli ospiti.Fuori dai confini della Serie A mi sono andato a pescare una signora partita in Francia, con quelche nelle ultime cinque era a pari punti con la Corazzata Potemkin, ovvero il Paris Saint-Germain. Ma va, non in un teatrino qualsiasi. Che ne ha perse meno di Lille e Monaco. Questo però è uno scontro che da sempre pende per chi gioca in trasferta: cinque vittorie esterne nelle ultime sette, dove si giocasse si giocasse.Juventus-Roma X primo tempo (quota 2,30)Empoli-Atalanta over 2,5 (1,45)Genoa-Sassuolo over 2,5 (1,62)Montpellier-Lens X2/gol (2,05)