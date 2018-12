Le due italiane di Champions, Juve e Roma, sono già qualificate. Ma delle due la Juve ancora deve battersi per acchiappare il primo posto che Allegri ha nominato per tutta la settimana. In casa dello Young Boys credo che non ci sia tutta questa fatica da fare, anche se la quota sale... La Roma invece gioca una partita ispida solo per il Plzen che vuole i punti per qualificarsi in Europa League. In più la Roma viene da una piena figuraccia a Cagliari. La doppia per me è interna, non credo che i nostri abbiano il fuoco degli avversari.



Il terno lo chiudo con Shakhtar-Lione, squadre che segnano sempre. L'over 2,5 dovrebbe uscire senza troppi patemi. Nonostante ci sia il secondo posto in ballo, con i francesi due punti in vantaggio.



PS Come sempre, se il terno vi sembra troppo basso, potete costruirci sopra.





I CONSIGLI DI MERCOLEDI'





Young Boys-Juventus 2 (quota 1,50)



Plzen-Roma 1X (1,53)



Shakhtar-Lione over 2,5 (1,53)





Il terno vale 3,51 volte la posta