Singola, assolutamente singola. Derby anticipato al venerdì (concomitanza con le celebrazioni per la tragedia di Superga). Juve-Torino, per tanti motivi, è diventata una partita impossibile da decrittare. Perchè la Juve ha già vinto quel che doveva e perchè il Torino sta concludendo in maniera super un'annata eccellente. A fare la differenza quindi ci può essere solo la quota. E la quota della vittoria del Toro è spaventosamente alta. So bene come tutti che la Juve non giocherà d'ora fino alla conclusione quattro partite sciape. Ma sono anche sicuro che questa i granata la giocheranno come se avessero tre gambe invece che due.

Una quaterna tra le altre? Si può. Perchè renderebbe oltre 11 a 1. Partendo da Strasburgo-Marsiglia, già cinque volte gol negli ultimi sette scontri diretti; passando a Magonza-Lipsia, vera e propria amichevole che dovrebbe fruttare un sacco e una sporta di reti (e qui siamo sull'over 3,5); quindi a Siviglia-Leganes, dove i tre punti in palio dicono moltissimo per i padroni di casa e nulla, assolutamente nulla per gli altri; concludendo con la Bundesliga 2, c'è il Paderborn che va a giocarsi, in casa del Bielefeld, una sfida decisiva. Non sarà facilissimo ma ci si prova.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Juventus-Torino 2 (quota 5,50)



e



Strasburgo-Marsiglia gol (1,78)

Magonza-Lipsia over 3,5 (2,40)

Siviglia-Leganes 1 (1,41)

Bielefeld-Paderborn 2 (1,85)



La quaterna vale 11,1 volte la posta.