L'ora della Champions, tutti a centrocampo con annessa musichetta. E con due primi posti possibili per le nostre. E' il turno di Roma-Real Madrid e Juventus-Valencia, ovvero Italia-Spagna in salsa speziata.



Molto molto speziata nel caso della Roma, perché le due squadre arrivano da una giornata che peggiore non avrebbe potuto essere. Troppo sfilacciate, inesistenti, morbide per essere la Roma e il Real che comandano il girone. E che debbono far vedere tanto di meglio. Entrambe arrivano al match con assenze importanti ma senza alibi: devono segnare per avvicinarsi a un risultato positivo. Per me, anche se l'arbitro è quello di Roma-Barcellona 3-0, X2/gol.



La Juve è in palla, altroché. Non parliamo di CR7, che ha preso la strada del gol per non volerla abbandonare più. Il Valencia viene a giocarsi punti grossi ma non basterà. Vedo una vittoria facile.



Nelle altre sfide i gol pioveranno. Per esempio in Hoffenheim-Shakhtar e in Lione-Manchester City. In qualche caso anche con begli over 3,5, per i più coraggiosi.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Roma-Real Madrid X2/gol (quota 1,88)



Juventus-Valencia 1 (1,45)



Hoffenheim-Shakhtar over 3,5 (2.00)



Lione-Manchester City over 3,5 (1,90)



La quaterna vale 10,3 volte la posta