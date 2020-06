Si taglia un traguardo. Che solo due mesi fa sembrava un miraggio, un miracolo.. E se prima la Coppa Italia poteva anche esserlo (ci sono state nel passato finali tra "piccole") tra due big a Roma non può mai essere un portaombrelli. Se poi il confronto è più che diretto, tra Sarri e il suo Napoli, allora c'è da sistemarsi comodi davanti alla tv. E in fretta.La squadra di Gattuso ha garantito molta più quantità che qualità ma al momento in cui serviva ha tirato fuori la perla di Insigne-Mertens; quella di Sarri si è trovata (giustamente) in vantaggio di un uomo dopo così pochi minuti che, bastandogli anche lo 0-0, è diventato più difficile giocarla seriamente. E bene.Era il 20 maggio 2012 l'unica volta che Napoli e Juventus si giocarono, in finale in questo stadio, la finale di Coppa Italia. Cavani-Hamsik e fu 2-0. Ora questa sfida che, anche per il momento in cui arriva, è di importanza tutta particolare. Ovviamente, come accennato sopra, la semifinale è stata molto più dura per il Napoli che per la Juve: anche questo si potrebbe far notare dopo tanto tempo di inattività.Nel campionato di Serie A che riprende sabato, una vittoria per la Juventus (quell'incredibile 4-3 allo Stadium) e una per il Napoli (il 2-1 firmato Zielinski, Insigne e CR7, con Gattuso). Dato un occhio alle quote, per quello che si è scritto sopra la Juventus mi sembra favorita d'obbligo.Nella stessa serata ritroviamo un grande match di Premier League che riparte con Manchester City-Arsenal. Il torneo aspetta solo i festeggiamenti per il Liverpool campione ma c'è da strada da fare per gli altri verdetti. Guardiola è secondo, Arteta gioca quasi solo per la gloria (a meno di una coda finale da pazzi). La voglia di vedere calcio di Premier sarà seconda solo a quella di giocarlo. E quindi sistemarsi sull'opzione gol, visto chi scenderà in campo, è più che naturale. All'andata fu 0-3 ma era ancora l'Arsenal di Ljungberg. Vedremo questo. L'anno scorso all'Etihad fu 3-1.Nell'occasione gli si presentano piccoli match: Mainz e Fortuna Dusseldorf hanno sì impellenze enormi per non scendere in Zweite ma anche squadre molto più deboli. L'1 primo tempo/1 finale è la mia idea ma chi volesse andare sugli handicap potrebbe farlo serenamente.