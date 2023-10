Se la Juventus guarda avanti - e lo farà di sicuro - vedrà che domani si giocheranno Inter-Roma e Napoli-Milan. In due parole, potrebbe anche succedere l'impensabile: Allegri si prende i tre punti contro il Verona e guadagna due lunghezze su Simone Inzaghi, Mourinho, Garcia e Pioli. Non succederà ma se succederà... Comunque vada si deve partire dalla propria vittoria e c'è un segreto noto a tutti: lo avete visto il Kean che è scappato via a Thiaw in pratica decidendo il match contro il Milan con quel cartellino rosso? Ebbene, quando l'attaccante juventino vede il Verona mette gli stivali delle sette leghe e segna gol pesanti, decisivi, vincenti. E quindi lui marcatore? Lui marcatore. Quando vedi un calciatore vicino alla sua forma migliore devi approfittarne.



Liga. Di questi tempi ci siamo abituati, arriva il partitone one one one. Sarà Barcellona-Real Madrid, in casa blaugrana insomma. Nelle ultime sei si è segnato come se lo zero a zero non esistesse proprio (l'ultimo tra le due fu il diciotto dicembre di quattro anni fa). Non sembrano tanti quattro anni ma nel frattempo, considerando ogni manifestazione e persino le amichevoli, ne sono state giocate altre tredici! Soltanto cinque volte una o l'altra sono rimaste senza gol, due delle quali sono le più recenti: Real sotto zero-tre in amichevole, Barcellona sotto zero-quattro in Coppa del Re. Pensare che nell'occasione non esista il due senza tre è leggere nel futuro e io non mi fido. Vedo tutt'altro, per esempio un fantastico gol/over 3,5. Nonostante due formazioni cui mancheranno pezzi anche importanti (ma Lewa dovrebbe potercela fare).

In Spagna si andrà in campo nel pomeriggio, da noi alla fine della giornata calcistica: date una sprimacciata ai cuscini della poltrona e il più sarà fatto.



Juventus-Verona marcatore Kean (2,75)



Barcellona-Real Madrid gol/over 3,5 (2,40)



Ambo da 6,6 volte.