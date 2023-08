Klopp quando vede il Bayern Monaco secondo voi come reagisce? Nel modo più "agonistico" possibile? Diciamo che la penso proprio così. Tra loro esisteranno delle amichevoli? Chissà chi lo sa... Oggi la si giocherà a pranzo, a Singapore, National Stadium di Kallang. E le condizioni delle due rivali secondo me pendono non poco dalla parte dei rossi. Se volete tiratevene fuori con il gol ma io preferisco prendere le parti di Herr Klopp.



Lens-Torino è un'altra bella amichevole internazionale che ci riguarda da vicino. Allo stadio Delelis di Lens i ragazzi di Juric incrociano una squadra da Champions League, ullallà e' una cuccagna. E pensate se un tecnico come quello granata non se la giocherà al massimo del carburante e delle marce, il suo Toro caricherà, altro che friendly. Segneranno entrambe? Ipotesi più che possibile.



A proposito di Champions League, Astana-Dinamo Zagabria è preliminare già scritto nelle trippe di uro (chi leggeva Asterix?). Il risultato dell'andata ha deciso senza dubbi chi andrà avanti. Proprio per questo i padroni di casa non giocheranno una gara gnegnè, ci metteranno il cuore per ottenere il massimo rispetto da chi li ha già saputi demolire quattro a zero. Il gol non è pagato malaccio. Anzi.





Liverpool-Bayern Monaco 1 (quota 2,65)



Lens-Torino gol (1,67)



Astana-Dinamo Zagabria gol (1,78)





Terno da 7,87 volte la posta.