Ci siamo. C'è sempre tempo per fare sul serio e questo tempo è arrivato. Primi ottavi di finale di Champions League. In campo andranno tanti di quei giocatori che costano come pietre preziose grosse come palle da biliardo.



Si parte da Atletico Madrid-Liverpool. Difficile vederle sullo stesso piano perchè i colchoneros stanno passando una stagione senza strilli. Addirittura una sola vittoria nelle ultime sette (ogni competizione), questa indicazione fa capire bene che l'Atletico Madrid vive il classico anno di assestamento. Il Liverpool invece si lascerà dietro le spalle una tale serie di record che bisognerà riscrivere i libri di tutto il mondo. Potrebbe arrivare - e probabilmente lo farà - a vincere la Premier League quando le altre, negli scorsi anni, pensavano a come fornire lo sprint. Klopp quindi è già nella storia, abbondantemente, con il suo sorriso. Ma non gli basta, vuole finire nella leggenda riconfermandosi campione di Champions. Potrebbe tranquillamente essere una partita a farsi meno male possibile e se così fosse potrebbe diventare il classico 0-1 a favore degli inglesi (al massimo 0-2). Insomma, vittoria con under 2,5. E superquota.



Tutto il contrario di quello che ci aspetta a Dortmund dove il Borussia ospiterà il PSG. Del nuovo Borussia bisogna sottolineare una cosettina mica da ridere: da quando è arrivato Haaland, centravanti che prima o poi vincerà il Pallone d'Oro, i gialloneri hanno messo a segno ventiquattro gol in sei partite, una media di quattro ogni 90'!!!!!!!!! E' vero, due le hanno pure perdute ma... Lì davanti, con Sancho, Hazard, ora anche Emre Can - che appena arrivato dalla Mole ha fatto un gol da urlo - insomma il Dortmund è questo: un sommergibile che spara missili ogni minuto. Il PSG sa come e quando difendersi ma in casa giallonera i francesi debbono aprire gli occhi seriamente.



Comunque la mia giocata è il gol del norvegese Haaland: si muove come chi sa che presto farà danni e li fa ad ogni partita. Un grande attaccante, enorme attaccante. Errore grossolano lasciarselo scappare, chi aveva i soldi per prenderlo doveva fare prima dei tedeschi. Thiago Silva e tutto il PSG non lo temono, o almeno questo dichiarano. Credo che in campo cambieranno presto idea.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Atletico Madrid-Liverpool 2/under 2,5 (4,40)



Borussia Dortmund-PSG marcatore Haaland (2,40)





L'ambo vale 10,5 volte la posta