Solo una piccola idea. Non avrei voluto scrivere oggi ma vi avrei lasciato senza forum dove postare quello che più vi piace in una giornata per la verità estremamente macilenta.



Levante-Cadice però è Liga piena, conta poco ma è comunque una partita di primo livello. Soprattutto per il Cadice che vincendo questa arriverebbe a sette vittorie in trasferta e soprattutto almeno ad eguagliare il miglior piazzamento nel massimo torneo spagnolo. E cioè il dodicesimo posto, toccato soltanto una volta in precedenza. I padroni di casa, tre punti sotto in graduatoria, arrivano - esattamente come i loro antagonisti - da una sconfitta: il Levante 1-2 a Getafe, il Cadice 1-3 in casa propria battuto dall'Elche. All'andata fu pareggio: finì 2-2 con tutti e quattro i gol nei primi 28 minuti!



In Francia si gioca lo spareggio per salire in Ligue 1, a Tolosa scende (geograficamente intendo) il Grenoble. Questi ultimi si sono guadagnati la possibilità di arrivare a tale livello eliminando il Paris Fc 2-0. Durante la regular season una vittoria per parte: il Tolosa (che ha chiuso terzo a due punti dal promosso Clermont) vinse 2-0, il Grenoble (che ha chiuso quarto a cinque punti di distacco dal Tolosa) 5-3. Partita secca allo Stadium Municipal: non proprio un derby visto che le due città sono a 530 chilometri una dall'altra!



Levante-Cadice 2 (quota 4,33)



Tolosa-Grenoble 1 (2,06)



L'ambo vale 8,91 volte la posta