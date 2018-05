Si parla di andata e ritorno. Il 31 l'Ascoli avrà il vantaggio di giocare in casa la seconda, essendo meglio classificata della rivale. Certo che però è l'Entella a presentarsi meglio avendo acciuffato questo playout battendo e mandato direttamente in C il Novara. Con il nuovo tecnico Volpe al posto di Aglietti.

A proposito di tecnici, Cosmi conosce bene i veleni dello spareggio avendolo perso con il Trapani, addirittura quello per andare in Serie A. E non ne perderebbe un altro per nessuna cifra.

Il pareggio potrebbe starci. A Novara l'Entella doveva vincere in trasferta e l'ha fatto. Che se sentisse migliore lontano da casa? Al contrario, per Cosmi leggere sopra. Presentarsi nelle Marche con tutti i vantaggi della miglior classifica potrebbe indurlo a giocarsela qui anche per il pari.





I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Entella-Ascoli X (quota 3.10)



