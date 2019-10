Due partite di qualificazione all'Europeo 2020 più due amichevoli. Ma mi è venuto il mal di testa per scegliere, molto molto dura.



Slovenia-Austria è un vero spareggio. La Polonia ha preso vantaggio, l'Austria è seconda, la Slovenia è quarta a pari punti con la Macedonia del Nord. E ha un'occasione fantastica per installarsi sul secondo gradino. Non sarà facile, potrebbe essere una partita a scacchi, ogni mossa un dolore. La combo interna con pochi gol ha quota interessante.



Il Galles è una rappresentativa che segna poco e subisce altrettanto. Contro la Croazia prima in classifica deve per forza provarci visto che è quarta in classifica, praticamente ultima di quelle che contano. Anche qui i gol potremmo vederli con il contagocce.



Ad Elche, nella Spagna della comunità valenciana, arrivano Argentina ed Ecuador per un'amichevole tutta sudamericana fuori sede. Il primo tempo dell'Albiceleste contro la Germania è stato da piangere poi evidentemente il ct Scaloni si è fatto sentire con lo schiocco della frusta e la ripresa ha suonato un'altra musica. Qui è facile pensare che si ricominci da lì e che quelli che andranno in campo daranno il meglio fin da subito. Anche per questo, la quota dell'Argentina si fa prendere al volo.



Si chiude con l'altra amichevole Slovacchia-Paraguay. Questi ultimi si sono ben comportati contro la Serbia, che li ha battuti in dieci, al novantesimo e con un gol discusso (in quattro attorno all'arbitro...). Considerando tutto l'ambaradan, non dovrebbero piovere reti.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Slovenia-Austria 1X under 3,5 (quota 1,98)



Galles-Croazia under 2,5 (1,66)



Argentina-Ecuador 1 (1,78)



Slovacchia-Paraguay under 2,5 (1,78)





La quaterna vale 10,4 volte la posta