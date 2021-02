Chi gliel'avesse mai detto al Real Madrid che un giorno avrebbe studiato la Dea Atalanta? Eppure nel calcio le cose capitano ogni stagione. I confronti prima o poi arrivano. E non sempre nel tuo momento migliore, quello in cui hai tutti i giocatori migliori a disposizione. E ogni minuto di più chi affronterai fa sempre più paura. Anche se tu sei il Real Madrid, la squadra che ha "inventato" la Champions League. Era lunga pezza che volevo vedere questo match. Sono praticamente certo che l'Atalanta sarà la sua migliore versione. Mentre sono al buio per quanto riguarda i "blancos". Comunque, visto che la storia si fa in serate come queste, in uno stadio che sarà pieno pur senza pubblico, non c'è dubbio: la mia scelta cade sull'1.In Europa League solitaria sfida tra Tottenham e Wolfsberger, che oltretutto ha ben poco pathos in partenza, visto che gli inglesi hanno tracimato all'andata. C'è niente da inventarsi ma l'1 primo tempo, vista la differenza più che sostanziale, si può giocare. Ricordando che la qualificazione ormai è fatta e finita.Nimes-Lorient non può essere una partita noiosa, proprio no. Siamo in Ligue 1 e le due squadre, penultima e terzultima in classifica, segnano praticamente sempre, che poi non vincano è un dettaglio: il Nimes fa gol da sei partite di fila (ha saltato solo la tremenda trasferta a Parigi) mentre il Lorient ha saputo fare molto meglio, dieci partite di fila compresa la Coppa nazionale. Il gol a quella quota sembra quasi un investimento.La stranezza arriva alla frutta. In Championship è in programma Brentford-Sheffield Wednesday. E si nota un particolare: le partite di queste due si accendono sempre dopo l'intervallo per cui il tempo con il maggior numero di gol è sempre il secondo. O quasi sempre. Nel 2021 soltanto due volte non è avvenuto. Sopra la pari ci si tuffa, no?Atalanta-Real Madrid 1 (quota 2,35)Tottenham-Wolfsberger 1 primo tempo (1,67)Nimes-Lorient gol (1,70)Brentford- Sheffield Wed. tempo con maggior numero di gol secondo (2,05)