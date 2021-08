Sabato pieno di belle cose. Ne dico una che ci riguarda da vicino: il debutto nel suo stadio della nuova Juve di Max Allegri contro l'eccellente Dea di Gasperini (che non avrà Zapata), in amichevole. Ci aspettiamo di tutto e facciamo bene ma c'è un dettaglio che va considerato; la Signora ha passato le ultime ore più seduta ai tavoli per Locatelli e Dybala che a fare altro. Mentre viene segnalato un grande Ilicic, tornato una scheggia nel momento in cui andavano convinti i propri dirigenti. Sembra alta la quota del gol bergamasco.Bundesliga per il muro giallonero del Borussia Dortmund. Che nel tardo pomeriggio riceve la visita dell'Eintracht Francoforte. Per mettere via i primi tre punti allo stesso tempo prendendone due di vantaggio alla presunta regina Bayern, spintasi non oltre il pareggio a Gladbach. C'è un dettaglio che ci offre una curiosità: Glasner, tecnico dell'Eintracht, quando incontra il Borussia giallonero perde a zero. E' successo quattro volte su quattro in Bundesliga. Aggancio l'1 primo tempo/1 finale.Lille-Nizza vede per la prima volta in casa i possessori del titolo: l'ultima avversaria che lo avrà tolto al PSG per lunga pezza? Probabilissimo. Anche in questo match si può, spigolando spigolando, trovare una curiosità: il Nizza ha chiuso l'81,25% il primo tempo in svantaggio delle partite che poi ha perso. E quindi a chi piace l'1 può buttarsi su quello più grasso e cioè l'1 primo tempo. Quota supersensational.Juventus-Atalanta segna squadra trasferta (quota 2,07)Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 1 primo tempo/1 finale (2,02)Lille-Nizza 1 primo tempo (2,43)